17 предпринимателей наказали за необоснованное повышение цен на продукты в паводковый период

В период паводка в Актюбинской области усилили работу мониторинговых групп. Рейдами охватили крупные торговые объекты и придомовые магазины и выявили 17 фактов необоснованного повышения цен на социально значимые продукты, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты, когда предприниматели, воспользовавшись уязвимой ситуацией, повысили цены на товары, входящие в перечень социально значимых. К этим субъектам предпринимательства приняты административные взыскания в виде предупреждений и штрафов. На сегодня по пункту 4 статьи 204 "Превышение торговой надбавки на СЗПТ" привлечено 17 субъектов торговли, из них два субъекта находятся в районах, где объявлен режим ЧС. Помимо этого, рассматриваются административные дела в отношении ещё четырёх владельцев магазинов в районах", - сообщил руководитель областного Управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.

Для жителей области организована "горячая линия", по которой можно сообщить о фактах завышения цен на СЗПТ. В случае фиксации нарушений по несоблюдению торговой надбавки не более 15%, можно обратиться в отдел предпринимательства Актобе или в департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области.