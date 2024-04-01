17-летний спортсмен погиб во время поединка в Актау

Трагический случай произошел 31 марта в спортивном комплексе "Батыр". 17-летний спортсмен погиб во время турнира по Nomad MMA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен К. упал. Первую помощь спортсмену оказали медицинский персонал спортивного комплекса "Батыр", на место происшествия прибыла Скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти. Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. Горький исход несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучают все обстоятельства произошедшего. Мы выражаем глубокие соболезнования", - сообщили в федерации.