17-летний хоккеист умер во время тренировки
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Хоккеист 2006 года рождения из команды "ЭкоНива Бобров" скончался во время тренировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Матч ТВ".
"ЭкоНива Бобров" из города Бобров Воронежской области выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги "Буран".
"Трагедия произошла в самом начале тренировки. Ребята только вышли на ллёд, хоккеист 2006 года рождения бросил по воротам, встал в очередь и упал. Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли. Вся команда проходила медосмотр, все было нормально, — рассказали "Матч ТВ" в клубе.
В июле 2023 года в Семее скоропостижно ушла из жизни бронзовый призёр Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова. Она прославляла страну на различных мировых турнирах и чемпионатах по дзюдо.
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