17-летний хоккеист умер во время тренировки

Хоккеист 2006 года рождения из команды "ЭкоНива Бобров" скончался во время тренировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Матч ТВ".

"ЭкоНива Бобров" из города Бобров Воронежской области выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги "Буран".

"Трагедия произошла в самом начале тренировки. Ребята только вышли на ллёд, хоккеист 2006 года рождения бросил по воротам, встал в очередь и упал. Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли. Вся команда проходила медосмотр, все было нормально, — рассказали "Матч ТВ" в клубе.

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