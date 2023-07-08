Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова

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В Семее скоропостижно ушла из жизни бронзовый призёр Сурдлимпийских игр — Ляззат Бахтиярова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Аbai News.



Юная семейчанка прославляла страну на различных мировых турнирах и чемпионатах по дзюдо как слабослышащая спортсменка.



Она была бронзовой призёркой Чемпионата мира, XXIV летних Сурдлимпийских игр и первых Азиатско-Тихоокеанских игр. Не смотря на свою хрупкость, девушка достигла больших высот в спорте, и на неё возлагались большие надежды покорить ещё более высокие вершины.



В областном управлении спорта принесли свои искренние соболезнования родным и близким Ляззат Бахтияровой.



Отметим, что ровно месяц назад, 9 июня спортсменка получила из рук акима города ключи от новой квартиры в микрорайоне Карагайлы из жилищного фонда на безвозмездной основе.