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  • Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова
t.me/abainewskz Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12
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Фото: t.me/abainewskz

Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова

В Семее скоропостижно ушла из жизни бронзовый призёр Сурдлимпийских игр — Ляззат Бахтиярова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Аbai News. 
 
Юная семейчанка прославляла страну на различных мировых турнирах и чемпионатах по дзюдо как слабослышащая спортсменка. 
 
Она была бронзовой призёркой Чемпионата мира, XXIV летних Сурдлимпийских игр и первых Азиатско-Тихоокеанских игр. Не смотря на свою хрупкость, девушка достигла больших высот в спорте, и на неё возлагались большие надежды покорить ещё более высокие вершины. 
 
В областном управлении спорта принесли свои искренние соболезнования родным и близким Ляззат Бахтияровой. 
 
Отметим, что ровно месяц назад, 9 июня спортсменка получила из рук акима города ключи от новой квартиры в микрорайоне Карагайлы из жилищного фонда на безвозмездной основе. 

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Сегодня, 16:12
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