16-летний скутерист скончался в ДТП в Шымкенте

Смертельное ДТП произошло с участием скутера Zhweki и автомашины Kia Optima. В результате происшествия скончался несовершеннолетний скутерист, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Трагедия произошла около 20:30 часов 9 ноября на пересечении улиц Алпамыс батыра и Мұғалжар. В результате ДТП 16-летний водитель скутера скончался на месте происшествия. По делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование.

Очевидцы аварии говорят, что молодёжь устроила гонки на нескольких скутерах.