16-летний скутерист скончался в ДТП в Шымкенте
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
104Фото: otyrar.kz
Смертельное ДТП произошло с участием скутера Zhweki и автомашины Kia Optima. В результате происшествия скончался несовершеннолетний скутерист, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Трагедия произошла около 20:30 часов 9 ноября на пересечении улиц Алпамыс батыра и Мұғалжар. В результате ДТП 16-летний водитель скутера скончался на месте происшествия. По делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование.
Очевидцы аварии говорят, что молодёжь устроила гонки на нескольких скутерах.
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