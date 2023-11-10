  • 10 Ноября, 16:36
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16-летний скутерист скончался в ДТП в Шымкенте

Сегодня, 15:55
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: otyrar.kz

Смертельное ДТП произошло с участием скутера Zhweki и автомашины Kia Optima. В результате происшествия скончался несовершеннолетний скутерист, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Трагедия произошла около 20:30 часов 9 ноября на пересечении улиц Алпамыс батыра и Мұғалжар. В результате ДТП 16-летний водитель скутера скончался на месте происшествия. По делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование.

Очевидцы аварии говорят, что молодёжь устроила гонки на нескольких скутерах.

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