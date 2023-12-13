15 крупных проектов в обрабатывающей отрасли обсудил Инвестштаб

В Правительстве состоялось очередное заседание Инвестиционного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Инвестиционным штабом рассмотрены вопросы реализации не менее 15 крупных проектов в обрабатывающей отрасли, которые должны стать новыми точками роста и сформировать основу для промышленного каркаса страны. Вокруг них планируют создать целую экосистему смежных отраслей и производств с вовлечением МСБ, что позволит в будущем достичь мультипликативного эффекта. Поручено в сжатые сроки сформировать окончательный перечень проектов, которые будут находиться под сопровождением Совета. После утверждения – сформировать по каждому из них соответствующие планы мероприятий.

На заседание были вынесены и проблемные вопросы реализации двух крупных инвестиционных проектов – завода по производству органических соков и пюре турецкой компании Goknur Gida стоимостью 98 миллионов долларов и предприятия по производству картофеля фри нидерландской компании Farm Frites (145 миллионов долларов). Заявлено, что со стороны МСХ, акиматов Жамбылской и Алматинской областей допущено затягивание реализации данных инициатив.

По итогам обсуждения соответствующим государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемные вопросы по указанным проектам.

В рамках заседания также было рассмотрено и утверждено видение по отходу от рекомендательного характера протоколов Инвестиционного штаба. Отмечается, что теперь все решения Совета будут обязательными к исполнению со стороны госорганов и нацкомпаний. В случае ненадлежащего исполнения поручений Инвестштаба, ответственные лица, в том числе и политические госслужащие, будут привлечены к ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. В то же время за неисполнение поставленных задач существенно возрастает ответственность как членов Совета, так и руководителей центральных, местных исполнительных органов, субъектов квазигоссектора.