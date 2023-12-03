  • 3 Декабря, 01:04
  • BAIGENEWS

15 человек спасли из горящей многоэтажки в Усть-Каменогорске

Сегодня, 00:26
АВТОР
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скриншот с видео/instagram.com/shygysqaz_tjd Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
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Фото: скриншот с видео/instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС эвакуировали из горящего девятиэтажного дома 15 жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Пожар произошёл 2 декабря. В коридоре на девятом этаже дома по улице Серикбаева загорелся мусор. На место происшествия оперативно приехали пожарные ДЧС ВКО. Они работали по повышенному рангу вызова.

 первую очередь, пожарные спасли 15 человек, в том числе троих детей. Пожарные тушили загоревшуюся старую мебель, оконные проёмы и мусор. Спасённых граждан осмотрели врачи центра медицины катастроф", — рассказали в ДЧС ВКО.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара  неосторожное обращение с огнём. В его ликвидации были задействованы 24 человека личного состава и 8 единиц техники ДЧС ВКО.

Спасатели напомнили о правилах соблюдения противопожарной безопасности. В частности, недопустимо курить на площадках и в коридорах жилых домов. Нельзя загромождать подъезды и тамбуры хламом, так как он может помешать эвакуации людей в случае пожара.

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы, который располагался на первом этаже и в подвале трёхэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 5:33, ликвидирован в 06:22.

По предварительным данным, в хостеле на момент пожара находилось 72 человека, 59 из них покинули помещение самостоятельно.

Среди погибших двое студентов алматинских вузов и иностранцы.

Выяснилось, что хостел работал незаконно. В качестве целевого назначения земельного участка была указана эксплуатация и обслуживание магазина.

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