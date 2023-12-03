15 человек спасли из горящей многоэтажки в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС эвакуировали из горящего девятиэтажного дома 15 жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Пожар произошёл 2 декабря. В коридоре на девятом этаже дома по улице Серикбаева загорелся мусор. На место происшествия оперативно приехали пожарные ДЧС ВКО. Они работали по повышенному рангу вызова.

"В первую очередь, пожарные спасли 15 человек, в том числе троих детей. Пожарные тушили загоревшуюся старую мебель, оконные проёмы и мусор. Спасённых граждан осмотрели врачи центра медицины катастроф", — рассказали в ДЧС ВКО.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. В его ликвидации были задействованы 24 человека личного состава и 8 единиц техники ДЧС ВКО.

Спасатели напомнили о правилах соблюдения противопожарной безопасности. В частности, недопустимо курить на площадках и в коридорах жилых домов. Нельзя загромождать подъезды и тамбуры хламом, так как он может помешать эвакуации людей в случае пожара.

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы, который располагался на первом этаже и в подвале трёхэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 5:33, ликвидирован — в 06:22.

По предварительным данным, в хостеле на момент пожара находилось 72 человека, 59 из них покинули помещение самостоятельно.

Среди погибших — двое студентов алматинских вузов и иностранцы.

Выяснилось, что хостел работал незаконно. В качестве целевого назначения земельного участка была указана эксплуатация и обслуживание магазина.