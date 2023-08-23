  • 23 Августа, 20:18
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13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова

Сегодня, 19:00
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
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Фото: gov.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны прошли судебные прения по делу экс-акима Кентау Рашида Аюпова. В ходе заседания прокурор запросил 13 лет лишения свободы для подсудимого, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор также потребовал конфисковать жилой дом с земельным участком в Шымкенте, автомашину марки "Камаз" и вернуть 2,8 миллиона долларов в доход государства.

Экс-аким Кентау обвиняется в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве. 

"С учётом всех исследованных судебных разбирательств и доказательств, характера и степени общественной опасности деяния предлагаю суду: Аюпова признать виновным по ст. 177 ч. 4 п. б, ст. 28 ч. 4, ст. 312 ч. 5 уголовного кодекса… В силу ст. 58 ч. 4 уголовного кодекса путём частичного сложения наказания окончательно назначить 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказала прокурор. 

Кроме того, гособвинитель попросила суд зачесть время содержания под стражей Аюпова с 14 октября 2022 года до вступления приговора в законную силу в срок наказания из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Напомним, 18 мая этого года антикоррупционная служба завершила расследование в отношении Рашида Аюпова. В 2022 году его назначили акимом города Кентау. В октябре того же года Аюпов был арестован по обвинениям в подстрекательстве к взятке большой суммы и мошенничестве. 

В материалах дела было указано, что экс-аким получил сумму в размере 2,8 миллиона долларов от Сайдуллы Кожабаева, владельца компании Alageum Group, за помощь в тендере. После чего приобрёл в 2013 году автомобиль Land Cruiser Prado стоимостью 13,4 миллиона тенге и коттедж за 90 миллионов тенге в BI Village в Астане, который оформил на своего родственника. 

15 июня 2023 года началось рассмотрение уголовного дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы.



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