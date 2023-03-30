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kp.kz Сегодня, 11:05
302
Сегодня, 11:05
302
Фото: kp.kz

Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК ответили на официальный запрос BaigeNews.kz о содержании бывшего акима Туркестана и Кентау Рашида Аюпова о содержании в следственном изоляторе. 

"Аюпов Р.А. с 17.10.2022 г. содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по г. Астане на общих основаниях. 
Лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками", - сообщили в КУИС МВД РК.

Какое обвинение предъявляется экс-чиновнику, пока неизвестно. 

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Сегодня, 11:05
302
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