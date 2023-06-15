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Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане
В Астане начался суд над экс-сотрудником канцелярии премьер-министра и бывшим акимом города Кентау Рашидом Аюповым. Его обвиняют в мошенничестве, подстрекательстве и в даче взятки, передаёт BaigeNews.kz. Эти деяния ему приписывают на период его работы в канцелярии премьера.
До начала слушаний Аюпов несколько месяцев сидел в СИЗО. Суд отказался отпускать его под домашний арест, ссылаясь на то, что, по версии прокуроров, экс-чиновник имеет возможность воспрепятствовать объективному рассмотрению дела в судебном следствии.
Главное судебное разбирательство по статьям 177, 28 и 312 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 года) было назначено на 10 утра 14 июня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны с участием подсудимого, государственного обвинителя, защитников подсудимого и свидетелей.
Как говорится в постановлении судьи, дело рассматривается в открытом судебном заседании. Уточняется, что на время проведения слушаний Рашид Аюпов останется под стражей.
Напомним, в мае сообщалось о завершении расследования в отношении экс-акима города Кентау Рашида Аюпова. Антикор обвинили бывшего чиновника в том, что в 2013 году, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству. Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники.
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