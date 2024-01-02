13 человек спасли от пожара в СКО
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
147Фото: ДЧС СКО
Огнеборцы СКО эвакуировали из пожара в 16-квартирном жилом доме 13 человек, среди которых было 2 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
По информации ДЧС, пожар произошел днём в райцентре Булаево района им. М.Жумабаева Северо-Казахстанской области.
"Открытым огнём горела кочегарка, огонь перекинулся на квартиру. Ядовитый дым от натяжного потолка поднимался вверх. Пожар локализовали в 13 ч. 42 мин., полностью ликвидировали в 13 ч. 50 мин. Жертв и пострадавших нет", - сообщил начальник караула Ерсултан Актан.
При тушении пожара личный состав караула вынес из горящей квартиры 27-литровый газовый баллон. Общая площадь пожара составила 12 кв.м.
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