Стало известно, сколько иностранцев официально трудятся в Казахстане

13 870 иностранных граждан трудятся в Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Большая часть иностранцев, приехавших в Казахстан по работе, трудится в сфере строительства - 3 460 человек. Также среди направлений трудовой деятельности лидируют сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 649 человек), обрабатывающая промышленность (1 300 человек), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1 266 человек), профессиональная, научная и техническая деятельность (782 человека).

Отмечается, что в основном люди приезжают из Китая (4 131 человек). На втором месте – Индия. Отсюда приехали 1 281 человек. Также лидируют Турция и Узбекистан. Из этих стран приехали в Казахстан трудиться 1 249 и 969 человек соотвественно.