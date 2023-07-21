120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

35-летняя жительница Павлодара стала миллионером, оказывая необычные услуги знакомым. 120 миллионов тенге она заработала за покровительство от демонов и сплетников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Мошенница убедила потерпевшую в том, что ей и членам её семьи необходимо поставить защиту от демонов, которых она могла призывать и взаимодействовать. За такое покровительство и защиту женщина брала крупные суммы денег", – рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай.

Первые транши были по 500 тысяч тенге. За 2,2 миллиона тенге одной клиентке павлодарка поставила защиту на ведение бизнеса и защиту от сплетников и завистников.

Как сообщили в ДУИС, в последующем потерпевшая отдавала до восьми миллионов тенге за одну услугу.

Мошенницу осудили на пять лет. Наказание она отбывает в женской колонии средней безопасности в области Абай.