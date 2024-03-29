116 человек эвакуировали на вертолёте в Костанайской области

Спасательную операцию провели из затопленного села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

В пункты временного размещения эвакуировано 116 человек, из них 49 детей.

В медицинской помощи люди не нуждались.

Ранее сообщалось о том, что жители большинства сёл в Костанайской области остались без мобильной связи.

С начала паводкового периода в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Ұлытау, Абай, Акмолинской областях спасено и эвакуировано 4 694 человека, из них 1 682 детей.