Паводки в Казахстане: более 4 тысяч человек эвакуировали спасатели

С начала паводкового периода в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Ұлытау, Абай, Акмолинской области спасено и эвакуировано 4 694 человека, из них 1 682 детей, передаёт BaigeNews. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 447 человек, из них 180 детей.

Силами МЧС и акиматов откачано более 2,3 млн м3 талой воды, проведена укладка более 162 тысяч мешкотар и 31 587 тонны инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 чел, 2192 единиц техники, 689 единиц водооткачивающих средств и 55 единиц плавательных средств, 12 воздушных судна МЧС, МО, МВД, КНБ, НГ, местных исполнительных органов.

На телефоны "Горячей линии" поступило 392 звонка, функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 12 регионах страны.

Подтопленными остаются 435 частных жилых дома и 329 дворовых территорий в 7 регионах страны, а также 75 дачных домов и 9 зданий в Актюбинской области, 12 дворов многоэтажных жилых домов, детский сад и ЖД больница в Акмолинской области.

На контроле находится 18 размывов автодорог, из них 4 моста и 14 дорожного полотна. Без транспортного сообщения находятся 26 населенных пунктов.