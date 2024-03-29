Жители большинства сёл в Костанайской области остались без мобильной связи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В южных регионах Костанайской области из-за паводков большинство сел Амангельдинского и Джангельдинского районов остались без мобильной связи. Аким области Кумар Аксакалов поручил восстановить мобильную связь в пострадавших регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
"Мы обратились к мобильным операторам и они оперативно помогли нам с обеспечением жителей связью и интернетом", - сообщил Аксакалов.
Благодаря оперативным действиям компаний Теле 2 и Билайн запущена сотовая связь в райцентрах Амангельды и Торгай.
Также оператором связи АО "Кселл" установлена связь в селе Амангельды, прорабатывается вопрос обеспечения мобильным интернетом от Кселл/Актив в селе Торгай.
"В период отсутствия электроэнергии в Амангельдинском и Джангельдинском районах для обеспечения бесперебойной стационарной связью и доступом к сети интернет жителей и организаций южного региона области, АО "Казахтелеком" организовал круглосуточное дежурство технического персонала и подключил дизель-генераторы для обеспечения электропитанием.
В селе Екидин, находящийся в 600 км от областного центра, силами телеком-оператора предоставлена стационарная связь. Кроме того, проводится откачка воды на объектах связи", - пишет издание.
Также в целях недопущения подтопления объектов связи, телеком-оператор направил дополнительные силы и средства в зону стихийного бедствия.