11 сёл газифицируют в Жамбылской области до конца года

К голубому топливу одновременно подключат девять тысяч жителей в 11 населённых пунктах области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уровень газификации Жамбылской области на сегодняшний день составляет 90,2%. Из 371 населенных пунктов газифицировано 274. Это 73,9%.

В 2023 году в 36 населённых пунктах реализуются строительные работы на общую сумму 11,8 миллиардов тенге.

По данным Управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день не газифицировано 97 населённых пунктов. Полностью обеспечить жителей региона природным газом планируется к 2027 году.

Проведён повторный анализ населённых пунктов, которые ещё не имеют доступа к природному газу. Так, выяснилось, что по 5 населённым пунктам разработаны проекты и поданы бюджетные заявки. По 21 селу разрабатывается проект районными акиматами. По 19 сёлам необходимо разработать проектно-сметную документацию. По 16 населённым пунктам в связи с малочисленностью населения газификация запланирована на последующие годы.