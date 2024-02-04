11 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На трассе Екатеринбург-Алматы в непогоду случилось массовое ДТП. Столкнулись около 11 автомобилей, в том числе и грузовые. Пострадали пять человек, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Как уточнили в департаменте полиции Акмолинской области, авария произошла недалеко от села Бирсуат.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию, а также превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущей в попутном направлении автомобиля марки Volkswagen Polo. В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны. Из-за снега, метели и плохой видимости закрыты трассы в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях, а также Улытау и Жетысу.
Самое читаемое
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау
- Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане
- В столичном театре описали астанчан, которые к ним приходят
- В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа
- Почему владельцам iPhone не пришли уведомления о землетрясении в Алматы