Из-за метели движение ограничили на двух участках трассы "Кызылорда-Павлодар"

По информации "КазАвтоЖола", к списку закрытых из-за непогоды трасс добавилось ещё два участка республиканской дороги "Кызылорда-Павлодар" в двух регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

С 14:00 ограничение движения для всех видов автотранспортных средств введено в следующих областях:

Карагандинская область

"Кызылорда-Павлодар", 970-1135 км, от Караганды до Павлодарской области.

Павлодарская область

"Кызылорда-Павлодар", 1135-1206 км, от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Ранее движение ограничили на пяти участках республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу. Затем список закрытых трасс пополнил ещё один участок дороги "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области. С 13:00 в Карагандинской и Акмолинской области закрыты участки трассы "Екатеринбург — Алматы", а в Актюбинской — "Самара-Шымкент".

Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.