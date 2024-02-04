  • 4 Февраля, 14:27
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Из-за метели движение ограничили на двух участках трассы "Кызылорда-Павлодар"

Сегодня, 14:13
АВТОР
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pixabay Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: pixabay

По информации "КазАвтоЖола", к списку закрытых из-за непогоды трасс добавилось ещё два участка республиканской дороги "Кызылорда-Павлодар" в двух регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

С 14:00 ограничение движения для всех видов автотранспортных средств введено в следующих областях: 

Карагандинская область

  • "Кызылорда-Павлодар", 970-1135 км, от Караганды до Павлодарской области.

Павлодарская область

  • "Кызылорда-Павлодар", 1135-1206 км, от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Ранее движение ограничили на пяти участках  республиканских дорог в пяти регионах страны: в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях, а также Улытау и Жетысу. Затем список закрытых трасс пополнил ещё один участок дороги "Екатеринбург–Алматы" в Карагандинской области. С 13:00 в Карагандинской и Акмолинской области закрыты участки  трассы "Екатеринбург — Алматы", а в Актюбинской — "Самара-Шымкент".

Напомним, штормовое предупреждение  на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.

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