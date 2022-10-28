10 тысяч гостей ожидают на международном гастрофестивале Almaty Food Fest 2022

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Международный гастрономический фестиваль Almaty Food Fest состоится в Алматы уже в ближайшие выходные, 29-30 октября. Мероприятие проводится с целью развития гастротуризма южной столицы, ведь мировая практика показывает, что 80 процентов туристов, планируя свои путешествия, принимают во внимание и гастрономические возможности страны.

Международный гастрономический фестиваль Almaty Food Fest 2022 пройдёт в формате мегаполиса вкусов. В дни проведения мероприятия площадь имени Абая (перед Дворцом Республики) будет поделена на несколько кулинарных кварталов, которые представят различные национальные кухни мира, включая традиционные мексиканские, грузинские, американские, азиатские и казахские блюда. Не оставят без внимания и любителей десертов, организовав для них "улицу сладостей".

Несомненно, помимо позитивных эмоций и удовольствия от вкусной еды популярных заведений Алматы, гости фестиваля смогут насладиться специальной культурно-развлекательной программой. В эти дни их будут ждать живые кулинарные шоу и мастер-классы от именитых шеф-поваров международного уровня, соревнования барменов и бариста, кулинарные конкурсы для всех желающих, а также ярмарки фермерских товаров и изделий ручной работы.

"Фестиваль Almaty Food Fest отражает наши культурные особенности и национальные традиции – гостеприимство, открытость и доброжелательность, щедрый дастрахан. Кроме того, проведение подобных событий помогает укреплять туристический потенциал города Алматы, привлекая как внутренних, так и иностранных туристов. Надеемся, что гастрофестиваль станет одним из ключевых мероприятий в календаре международного событийного туризма", - отметили в Управлении туризма Алматы.

В рамках фестиваля жители и гости города встретятся с популярными фуд-блогерами из Кувейта, Бахрейна, Индии и других стран, поделятся своим успехом в создании цифрового контента и сделают обзоры национальных блюд, представленных на Almaty Food Fest 2022. А казахстанский кулинар итальянского происхождения намерен приобрести новый гастрономический опыт в рамках этого городского праздника.

"В Италии существует своеобразный культ приготовления пищи, что как нельзя лучше отражает культуру страны. Я рад, что смог найти отголоски Италии и в Казахстане, ведь местная национальная кухня также неповторима и уникальна. Кроме того, Алматы – это город, где постоянно происходит что-то интересное для людей, объединяя разные культуры, национальности, менталитеты. Я с удовольствием приму участие в фестивале", - сказал фуд-блогер, кулинар Марко Валерио Солини.

В заключении отметим, что хэдлайнерами каждого вечера станут любимые казахстанские артисты:

29 октября – группа Orda

30 октября – Кайрат Нуртас.

Более подробную информацию и программу фестиваля смотрите на официальном сайте www.almatyfoodfest.kz и в аккаунте Инстаграм @almatyfoodfest.