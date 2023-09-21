10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане

В Талдыкоргане осудили 22-летнюю девушку, которая занималась хранением, расфасовкой и закладкой синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Девушку задержали в феврале этого года на одной из арендных квартир в Талдыкоргане. При обыске полицейские нашли в квартире более 2 килограммов мефедрона и РVP, а также несколько граммов гашиша. Выяснилось, что девушка занималась хранением, расфасовкой и закладками синтетических наркотиков на территории областного центра.

"Одну из своих закладок, в которой было обнаружено 40 свертков "скорости" и мефедрона, девушка указала самостоятельно. По её местожительству также обнаружены несколько электронных весов, тюбики с красителями, магниты, изолента и другие приспособления для расфасовки синтетических наркотиков. Кроме того, изъято 2 килограмма 308 граммов мефедрона и PVP-пирролидиновалерофенона. Девушка оказалась жительницей отдаленного села в Кербулакском районе. Задержанную поместили под стражу и возбудили по выявленным фактам уголовное расследование, — рассказал начальник управления по борьбе с наркотиками ДП области Жетісу Мурат Жумабаев.

Расследование проводилось по нескольким пунктам части ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Приговором межрайонного суда по уголовным делам обвиняемая осуждена на 10 лет. Отбывать наказание ей предстоит в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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