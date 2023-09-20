Создать реабилитационные центры для наркозависимых детей предложили в Казахстане

Депутат Динара Шукижанова на заседании мажилиса обратила внимание на проблему в лечении наркозависимых в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В стране отсутствуют реабилитационные центры для наркозависимых детей. Если взрослые граждане и молодёжь получают медицинскую помощь и лечение в государственных центрах психического здоровья и частных реабилитационных центрах, то для детей такая возможность не организована, и они вынуждены проходить лечение в психиатрических отделениях. В соответствии с законодательством, частные реабилитационные центры могут обслуживать только молодых людей, достигших совершеннолетия. В результате родители вынуждены искать альтернативные пути лечения ребёнка", - сказала депутат.

По её словам, используемый протокол лечения для наркозависимых детей не обновлялся с 2015 года. В нём нет пунктов о помощи несовершеннолетним с зависимостью от синтетических наркотиков.

"О необходимости разработки нового расширенного протокола лечения специалисты говорят давно. Следует изучить мировой опыт и международную методику лечения детей с наркозависимостью", - сказала депутат.

В запросе она заявила о необходимости создать в регионах реабилитационные центры для наркозависимых детей и завершить работу по разработке протокола лечения. Данные задачи должны быть включены как индикатор в программные документы уполномоченных органов с соответствующим бюджетом, считает депутат.