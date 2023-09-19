Алматинец организовал дома нарколабораторию по производству "синтетики"

Алматинские полицейские задержали 23-летнего парня, подозреваемого в незаконном изготовлении в лабораторных условиях, хранении, расфасовке и сбыте синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 23-летний алматинец был задержан по подозрению в незаконном изготовлении в лабораторных условиях, хранении, расфасовке и сбыте синтетических наркотиков.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлана Алмагамбетова, при обыске полицейские нашли у парня порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. Оно было изъято. Там же были обнаружены пластиковые канистры с жидкостями, пирометр, различные колбы, стеклянные пипетки, воронки, вакуумный и электрический насос, электронные весы, пакеты и другая атрибутика для изготовления наркотиков

Как объяснил сам молодой человек борцам с наркопреступностью, изъятое вещество - мефедрон. Он изготовил его самостоятельно в частном арендованном доме, служившим нарколабораторией.

Полицейские установили, что готовую продукцию алматинец оставлял в тайниках на территории города.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Задержанный водворён в изолятор временного содержания.