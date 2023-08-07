Звезда турецкого кино Бурак Озчивит приедет в Алматы

29 сентября известный турецкий актёр Бурак Озчивит проведет фан-встречу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Бурак Озчивит сообщил в Stories на своей странице в Instagram. Публикацией поделилась живущая в Турции казахстанский продюсер Алуа Конарова.

"Приветствую всех казахстанцев. Встреча пройдет 29 сентября во Дворце Республики в Алматы. Увидимся с вами в 19:00", - сказал Бурак Озчивит.

В 2015 году Бурак Озчивит приезжал в Алматы с фильмом "Любовь похожа на тебя", а в 2019-м - в столицу Казахстана, где принял участие в XV международном кинофестивале "Евразия". Его приезд вызвал большой интерес среди ценителей турецкого кино. На пресс-конференции в рамках фестиваля актёр рассказал, что хотел бы поработать с казахстанскими продюсерами и актерами над историческим фильмом.

Бурак Озчивит получил известность после выхода на экраны телесериала "Великолепный век", где исполнил роль Малкочоглу Бали бея. В 2013 году актре снялся в ремейке знаменитого сериала "Королёк - птичка певчая".