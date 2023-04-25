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inglam.ru Вчера, 18:45
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Вчера, 18:45
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Фото: inglam.ru

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

33-летний британский актёр Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фотографы сняли звезду в Нью-Йорке, гуляющего с детской коляской синего цвета. 

Ранее в СМИ попадала информация о том, что возлюбленная Рэдклиффа, 38-летняя Эрин Дарк, беременна. 

Знаменитости познакомились в 2012 году на съёмках фильма "Убей своих любимых".

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Вчера, 18:45
620
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