Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: inglam.ru

33-летний британский актёр Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фотографы сняли звезду в Нью-Йорке, гуляющего с детской коляской синего цвета.

Ранее в СМИ попадала информация о том, что возлюбленная Рэдклиффа, 38-летняя Эрин Дарк, беременна.

Знаменитости познакомились в 2012 году на съёмках фильма "Убей своих любимых".