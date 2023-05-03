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Зрение восстановили двум подросткам в Астане с помощью 3D технологий
Врачи в Астане спасли зрение двум подросткам. Парням провели уникальную операцию по восстановлению нижней стенки глазницы. Теперь они не только полноценно видят, но и избавились от эстетического дефекта. Как инновационные технологии помогли сократить время операции и избежать осложнений, рассказали хирурги, передаёт BaigeNews.kz.
С переломами стенок глазницы в детскую больницу Астаны с начала года обратились уже пять детей. По словам медиков, с наступлением тепла таких травм становится больше. Дети играют на улице, занимаются активными видами спорта, катаются на велосипедах и скутерах. Чаще всего при падениях они и получают такие травмы.
При переломе нижней стенки орбиты глаза мышцы и нервы глазного яблока зажимаются осколками. Ухудшается зрение, вплоть до слепоты. Так как движение глаза ограничивается, появляется эстетический дефект, рассказал профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии Казахстанско-Российского медицинского университета Серик Нурмаганов. Он провёл мастер-класс для своих коллег из детской больницы. Здесь такую операцию провели впервые.
Чтобы максимально сократить риски осложнений, врачи смоделировали строение челюстно-лицевых костей пациентов и распечатали их на 3D принтере.
"Чтобы восстановить зрение, движение глазного яблока, мы проводим такие операции - пластику на глазнице. Мышцы и нервы, которые были зажаты осколками нижней стенки орбиты, освобождаем, поднимаем на нужный уровень и дефект закрываем специальной титановой пластинкой. Операция прошла успешно. Сложность её в том, что в полости глазницы проходят глазодвигательные мышцы, зрительные нервы. Надо быть крайне осторожным, чтобы не повредить их. Благодаря 3D модели черепа пациента до операции мы уже приготовили пластинку, отдали на стерилизацию. Во время операции нам остаётся открыть орбиту, освободить мышцы и нервы, уложить титановую пластинку на дефект и по краям глазницы закрепить специальными микровинтами", – рассказал профессор.
Бригада челюстно-лицевых хирургов и офтальмологов прооперировала двух подростков 15 и 17 лет. Благодаря тому, что титановые имплантанты приготовлены заранее, сократилось время операции, сведены к минимуму риски отторжения, считает челюстно-лицевой хирург Руслан Жарилкасимов.
"Используя 3D снимок, КТ снимок пациента, мы можем распечатать 3D модель в масштабе 1:1. Она даёт нам увидеть дефект или деформацию, уменьшить длительность операции, предусмотреть нежелательные осложнения, предоставить пациенту персонализированное планирование операции", - сказал он.
Пациенты проведут в больнице около недели. Офтальмологи уже подготовили для них специальную гимнастику для разработки мышц глазного яблока и восстановления зрения.
А врачи, взяв на вооружение 3D технологии, намерены поставить такие операции на поток.
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