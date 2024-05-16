Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане

Министр финансов приказом от 10 мая 2024 года в новой редакции утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, передаёт BaigeNews.

В связи с образованием новых областей в Казахстане в перечень зон добавлены:



Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Абай.



Департамент государственных доходов по области Жетісу КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Жетісу.



Департамент государственных доходов по области Ұлытау КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Ұлытау.