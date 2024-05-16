  • 16 Мая, 10:40
  • BAIGENEWS

Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане

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Яндекс Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: Яндекс

Министр финансов приказом от 10 мая 2024 года в новой редакции утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, передаёт BaigeNews.

В связи с образованием новых областей в Казахстане в перечень зон добавлены:

Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Абай.

Департамент государственных доходов по области Жетісу КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Жетісу.

Департамент государственных доходов по области Ұлытау КГД МФ РК - в пределах административно-территориальной границы области Ұлытау.

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