Более 1300 человек пострадали в ДТП в Астане

В Астане с начала года зарегистрировано 1 220 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 1 355 граждан. 286 аварий произошли с участием несовершеннолетних. 308 детей пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал начальник Управления местной полицейской службы Ержан Адильбеков, основными причинами ДТП являются несоблюдение водителями и пешеходами Правил дорожного движения, а также потеря внимательности и бдительности на дороге.

"Наиболее распространённым нарушением остается пересечение проезжей части в неустановленных местах. В этом году зарегистрировано 470 ДТП с участием пешеходов, 468 человек пострадали. В последнее время серьёзный риск для безопасности дорожного движения представляют водители самокатов, мопедов. Зарегистрировано 200 ДТП с участием водителей мопедов, в которых 55 человек получили травмы", - сообщили в полиции.

Как показал анализ ДТП, в основном в аварии попадают несовершеннолетние водители мопедов.