Сабина Алтынбекова подписала контракт с новой командой
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
123Фото: instagram.com/altynbekova_20
Волейболистка Сабина Алтынбекова назвала клуб, в котором проведёт ближайший сезон, передаёт BaigeNews.kz.
"Рада сообщить, что подписала контракт с волейбольной командой Yogya Falcons в Пролиге 2024/2025. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и фанатами Индонезии. Скоро увидимся", - написала спортсменка в Instagram.
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Болельщики с радостью восприняли эту новость.
"Классно! Команде очень повезло с тобой", "Ты такая удивительная!", "Мы очень рады, что вы здесь, и надеемся, что вам понравится индонезийская культура и общество", "Добро пожаловать в Индонезию", "Не могу дождаться, чтобы посмотреть игру Барби в пролиге", - пишут фанаты.