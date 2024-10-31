  • 31 Октября, 21:39
  • BAIGENEWS

Сабина Алтынбекова подписала контракт с новой командой

Сегодня, 20:50
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instagram.com/altynbekova_20 Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: instagram.com/altynbekova_20

Волейболистка Сабина Алтынбекова назвала клуб, в котором проведёт ближайший сезон, передаёт BaigeNews.kz.

"Рада сообщить, что подписала контракт с волейбольной командой Yogya Falcons в Пролиге 2024/2025. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и фанатами Индонезии. Скоро увидимся", - написала спортсменка в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Болельщики с радостью восприняли эту новость. 

"Классно! Команде очень повезло с тобой", "Ты такая удивительная!", "Мы очень рады, что вы здесь, и надеемся, что вам понравится индонезийская культура и общество", "Добро пожаловать в Индонезию", "Не могу дождаться, чтобы посмотреть игру Барби в пролиге", - пишут фанаты. 

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