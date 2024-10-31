Сабина Алтынбекова подписала контракт с новой командой

Волейболистка Сабина Алтынбекова назвала клуб, в котором проведёт ближайший сезон, передаёт BaigeNews.kz.

"Рада сообщить, что подписала контракт с волейбольной командой Yogya Falcons в Пролиге 2024/2025. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и фанатами Индонезии. Скоро увидимся", - написала спортсменка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Болельщики с радостью восприняли эту новость.

"Классно! Команде очень повезло с тобой", "Ты такая удивительная!", "Мы очень рады, что вы здесь, и надеемся, что вам понравится индонезийская культура и общество", "Добро пожаловать в Индонезию", "Не могу дождаться, чтобы посмотреть игру Барби в пролиге", - пишут фанаты.