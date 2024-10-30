Число жертв наводнений в Испании превысило 70

72 человека погибли в Испании из-за наводнений, обрушившихся на восточные районы страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

В Испании объявлен трёхдневный траур.

Правительство Испании сделало это заявление после того, как один местный журналист заявил, что страна столкнулась с "самым страшным стихийным бедствием за последние 50 лет".

Ранее сообщалось о том, что проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, нарушено железнодорожное и авиасообщение. В некоторых местах за сутки выпало более месячной нормы осадков.