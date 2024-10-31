Касым-Жомарт Токаев посетит Францию
Сегодня, 22:03
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Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
121Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.