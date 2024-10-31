Почему казахстанцев с психическими расстройствами стало больше

Количество пациентов с психическими расстройствами выросло в Казахстане. Эту тенденцию наблюдают в Минздраве после пандемии коронавируса. Число же впервые взятых на динамическое наблюдение граждан с таким диагнозом увеличилось на четверть. При этом некоторые психиатрические больницы построены больше века назад, а чуть более половины из корпусов нуждаются в ремонте. Почему растёт количество психически больных казахстанцев, как определяются психические расстройства и когда близким стоит забить тревогу, попыталась разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

Шестилетнему сыну жительницы столицы Айгуль Саркуловой в прошлом году присвоили инвалидность. У мальчика расстройство аутистического спектра. Перед этим его направили к психиатру. Обследование назначили для подтверждения диагноза, рассказывает мама особенного ребёнка. При этом в течение нескольких дней ей нужно было оставлять сына специалистам психиатрической больницы.

"Мне нужно было оставлять сына на несколько часов, врач проводил какие-то манипуляции, наблюдал за ним. Я просто либо ждала всё это время неподалеку, иногда в самом здании психиатрической больницы. Там я наблюдала за детьми, которых приводили родители. С виду все они были обычными. Была девочка, которая разговаривала, но, по словам мамы, у неё возникали галлюцинации. Очень больно, что такое бывает и у детей. В целом и нам, родителям особенных детей, приходится сталкиваться с разными трудностями, чтобы подтвердить инвалидность. У общества тоже негативное отношение к людям с ментальными проблемами, знаю по собственному опыту", – говорит Айгуль Саркулова.

По словам женщины, с тех пор в развитии сына никаких изменений не произошло, они также продолжают наблюдаться у медиков и посещают коррекционные занятия. К слову, если первые признаки болезни у ребёнка могут заметить педиатры и невропатологи, то окончательный диагноз ставит психиатр.

По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество детей, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра, увеличилось в 13 раз. Если в 2013 году такой диагноз врачи поставили 126 детям, то в прошлом году – 1600.

На учёте специалистов, по информации профильного ведомства, состоит свыше 200 тысяч казахстанцев с психическими и поведенческими расстройствами. Больше 43 тысяч из них – несовершеннолетние.

Количество пациентов выросло после пандемии. Если за девять месяцев 2018 года на учёт было взято 7 458 человек, то в прошлом году под наблюдением специалистов оказались уже почти 8000 казахстанцев. А за девять месяцев этого года заболевание диагностировано у 10 тысяч человек. За год рост почти на 26%.

Больше всего пациентов с диагнозом умственная отсталость и органическая психические расстройства.

"Наибольшее количество пациентов состоят на динамическом наблюдении по диагнозам: умственная отсталость – 77 233 человека, органические психические расстройства (включая симптоматические расстройства) – 59 298 человек, шизофрения, шизотипические бредовые расстройства – 44 643 человека", - сообщили в министерстве здравоохранения.

Тем временем, врач-психиатр Тимур Аргандыков считает, что цифры не отражают полную картину, так как данные сформированы за счёт информации о приёмах пациентов. По его словам, люди могут годами не обращаться за помощью и "выпадать" из официальной статистики. Зачастую не всегда фиксируются врачами случаи депрессии. К тому же многие не спешат обращаться за помощью к психиатрам, если заболевание не ограничивает привычный образ жизни. В то же время, делится своими наблюдениями Тимур Аргандыков, в Казахстане постепенно меняется отношение к психическому здоровью, растёт и осведомлённость общества о проблеме.

"Стигматизация психических расстройств хотя и остаётся актуальной проблемой, но постепенно уменьшается. Люди становятся более открытыми к обсуждению психического здоровья, есть образовательные программы, есть поддержка от общественных организаций. К тому же проводятся информационные кампании для повышения осведомлённости о психических расстройствах, их симптомах и возможностях лечения", – рассказывает врач Республиканского научно- практического центра психического здоровья.

Решение о госпитализации пациента принимает врач-психиатр. Если он обнаруживает показания к стационарному лечению, то направляет пациента на обследование и консультации профильных специалистов. Определить в больницу на лечение можно только добровольно по просьбе обследуемого, либо с его письменного согласия. Подписать соглашение в медицинских документах может и законный представитель больного. Зачастую самим специалистам сложно диагностировать расстройство, признаётся Тимур Аргандыков. В такой ситуации любой врач может обратиться за помощью к профессиональному сообществу, а диагноз выставляет комиссия врачей-психиатров.

"Помогают научные работники, профессорско-преподавательский состав профильных кафедр медицинских вузов, в том числе и посредством телемедицины. Поставить диагноз в селе или районе могут в кабинете психического здоровья в районной больнице. В городских поликлиниках открыты первичные центры психического здоровья (ПЦПЗ). Здесь оказывается амбулаторная психиатрическая помощь. На уровне областных центров, городов республиканского значения и столицы функционирует Центр психического здоровья, где люди могут получить также амбулаторную и стационарную психиатрическую помощь", – поясняет психиатр.

Не специалисту практически невозможно определить психическое расстройство, продолжает врач. На ранней стадии заболевание не изменяет личность и психическое неблагополучие практически незаметно. Тимур Аргандыков рекомендует обратить внимание на семь основных признаков, при обнаружении которых близким нужно обращаться к психиатру.

В первую очередь насторожить должны подавленность и повышенная утомляемость, ухудшение памяти и концентрации внимания. У человека появляются проблемы со сном и засыпанием, а также резкие перепады настроения, поясняет психиатр. Он затрудняется выполнять обычные рутинные действия. А ещё чрезвычайно остро реагирует на стандартные раздражители. Кроме того, у него возникают навязчивые мысли и эмоции. Человек теряет контроль над импульсивными побуждениями. Бить тревогу нужно и в случаях, когда человек полностью отдаляется от общества, становится равнодушным ко всему, что его интересовало раньше.

"У несовершеннолетних особенность патологий в том, что в них сложнее разобраться, чем в нарушениях у взрослых. Более того, незначительный, на взгляд родителей, нюанс способен повлиять на развитие психики ребёнка. Взрослые могут не замечать изменений в поведении ребёнка, что приводит к запущенности проблемы. Безусловно, рост выявляемости есть. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психическое здоровье населения по всему миру, в том числе и на рост числа психических расстройств. Таких, как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Основные факторы этого заключаются в изменении образа жизни в период пандемии, изоляции, экономической нестабильности и потере близких", – считает врач.

Все эти факторы провоцируют стресс, продолжает психиатр. Помимо влияния вируса на организм человека, имеются и эти негативные последствия, уверен Тимур Аргандыков. На рост ментальных расстройств влияет и высокий уровень стресса, информационная перегрузка, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

В стране больше двух десятков центров психического здоровья. Кроме того, работают первичные центры и кабинеты психического здоровья. Также помощь пациентам оказывают Республиканский научно-практический центр психического здоровья. Есть и республиканская больница специализированного типа с интенсивным наблюдением.

На одного больного из бюджета тратится около 15 тысяч тенге ежедневно.

"В 2023 году в среднем по Казахстану тариф был 14 706 тенге. С учётом контингента лиц, зарегистрированного в регистрах психических и наркологических больных, общая сумма финансирования на 2023 год составила в пределах 54 млн 201 тысяча тенге. В 2022 году в среднем тариф по стране составлял 12 855 тенге, а общая сумма финансирования в пределах 46 млн 601 тысяча тенге", – уточнили в Минздраве.

Между тем, в системе не хватает квалифицированных специалистов. В Казахстане, по информации Минздрава, работают всего 1370 психиатров. Наибольший дефицит кадров отмечается в регионах. Больше всего – в Акмолинской и Костанайской областях.

Ещё одна большая проблема – устаревшая материальная база центров психического здоровья. Как выяснилось, здания некоторых лечебных учреждений были построены больше века назад. Свыше половины корпусов нуждаются в капитальном ремонте.

"По 20 регионам годы постройки корпусов начинаются с 1902 года до 2018 года. 68 корпусов являются типовыми, 66 – нетиповыми. Из них 54% требуется капитальный ремонт и 13% – текущий ремонт, а остальные 33% корпусов находятся в удовлетворительном состоянии", – сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В профильном ведомстве признаются, не развита в стране и медико-социальная реабилитация пациентов с психическими расстройствами. Не хватает и действующих лечебных корпусов. И это на фоне роста больных. Сами врачи-психиатры такую динамику связывают с ростом выявляемости. Обращаться к специалистам стали больше и после пандемии, ставшей причиной депрессии и тревожных расстройств у многих. В целом же, уверены медики, у общества постепенно меняется отношение к психическому здоровью. Негативный "ярлык" к людям с ментальными расстройствами уступает место лояльности.