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Парень погиб в ДТП с Lamborghini Бейбита Алибекова

Сегодня, 21:15
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instagram.com/alibekovkz Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: instagram.com/alibekovkz

В ДТП с машиной Бейбита Алибекова погиб 22-летний парень. Об обстоятельствах трагедии рассказал сам блогер, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 29 октября. За несколько дней до этого Алибеков проводил в Telegram-канале опрос.

"Там парнишка просит мою Ламбу, чтобы через нее перепрыгнуть в движении. Он готовился полгода (это какой-то мировой конкурс), но меня терзают смутные сомнения. Разрешить?" - спрашивал блогер у подписчиков. 50 процентов из них ответили "Да".

За рулём Lamborghini находился не сам Алибеков.

"Помните парня, который просил у меня активно машину. Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка. Одна из попыток его трюка не вышла. Он попал в больницу с тяжелыми травмами и сегодня утром, к сожалению, скончался. У меня нет слов. Очень соболезную родным, близким", - сказал блогер.

Видео: t.me/kriminal_kazakhstan

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