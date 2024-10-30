Парень погиб в ДТП с Lamborghini Бейбита Алибекова
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В ДТП с машиной Бейбита Алибекова погиб 22-летний парень. Об обстоятельствах трагедии рассказал сам блогер, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 29 октября. За несколько дней до этого Алибеков проводил в Telegram-канале опрос.
"Там парнишка просит мою Ламбу, чтобы через нее перепрыгнуть в движении. Он готовился полгода (это какой-то мировой конкурс), но меня терзают смутные сомнения. Разрешить?" - спрашивал блогер у подписчиков. 50 процентов из них ответили "Да".
За рулём Lamborghini находился не сам Алибеков.
"Помните парня, который просил у меня активно машину. Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка. Одна из попыток его трюка не вышла. Он попал в больницу с тяжелыми травмами и сегодня утром, к сожалению, скончался. У меня нет слов. Очень соболезную родным, близким", - сказал блогер.
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