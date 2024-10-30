Парень погиб в ДТП с Lamborghini Бейбита Алибекова

В ДТП с машиной Бейбита Алибекова погиб 22-летний парень. Об обстоятельствах трагедии рассказал сам блогер, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 29 октября. За несколько дней до этого Алибеков проводил в Telegram-канале опрос.

"Там парнишка просит мою Ламбу, чтобы через нее перепрыгнуть в движении. Он готовился полгода (это какой-то мировой конкурс), но меня терзают смутные сомнения. Разрешить?" - спрашивал блогер у подписчиков. 50 процентов из них ответили "Да".

За рулём Lamborghini находился не сам Алибеков.