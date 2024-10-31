Названы имена 10 подозреваемых в аварии на шахте имени Костенко в Караганде

Названы имена десяти подозреваемых по делу о взрыве на шахте имени Костенко в Караганде и гибели 46 горняков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

"По результатам расследования к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлечены 10 подозреваемых лиц из числа руководителей шахты, девять из них находятся под стражей", - сообщили в ведомстве.

В числе подозреваемых - директор шахты Мустивко С.И. Он обязан обеспечивать поддержание горных выработок в безаварийном состоянии, соблюдение персоналом шахты правил промышленной и противопожарной безопасности, своевременный ремонт оборудования и контролировать соблюдение технологии добычи угля. Главный инженер шахта Грознов Н.Н., обязан контролировать инженерное обеспечение производства, определять категорию шахты по газу, взрывчатости пыли, опасности пластов по внезапным выбросам, проверять состояние промбезопасности. Замдиректора шахты Еремин В.А., в обязанности которого входит вести постоянный контроль за технологическими процессами, обеспечивать безопасную и надежную работу шахтного оборудования, организовывать устранение нарушений правил безопасности и технологий, проверять состояние промбезопасности и охраны труда. Заместитель главного инженера по технике безопасности Федоренко Д.Ю. должен был организовывать и контролировать работу по технике безопасности на шахте, проводить проверки состояния промбезопасности, выявлять недопустимые и опасные риски на шахте. Он же курирует работу участка вентиляции.

Шишканов В.В. - начальник участка вентиляции и техники безопасности, обязан обеспечивать надежность проветривания и газового режима в шахте, разрабатывать мероприятия по проветриванию, дегазации, газоотсосу, борьбе с угольной пылью, предотвращению и локализации взрывов угольной пыли.

Пестряк В.Ю., работавший помощником начальника по пылевзрывозащите участка вентиляции и техники безопасности, обязан обеспечивать своевременное проведение мероприятий по борьбе с угольной пылью и пылевзрывозащите.

Коптенков В.П. - начальник участка №6, где началась авария, был обязан поддерживать состояние проветривания, пылегазового режима, средств пожаротушения, спасения людей, обеспечивать полное выполнение мероприятий по борьбе с пылью, внезапным выбросам и подземным пожаром.

Габдушев Т.Х. - начальник участка конвейерного транспорта, обязан обеспечить пыле-взрывозащитные мероприятия на участке, уборку, осланцовку, увлажнение угольной пыли.

Гонноченко В.В. - замглавного инженера по проходке, в сентябре исполнял обязанности главного инженера, обязан контролировать инженерное обеспечение производства, определять категорию шахты по газу, взрывчатости пыли, опасности пластов по внезапным выбросам, проверять состояние промбезопасности.

Коцар Д.С. - главный механик шахты находится под подпиской о невыезде. В прокуратуре считают, что им не обеспечен контроль и надлежащее исполнение своих обязанностей по безопасному ведению горных работ на шахтном оборудовании.

В качестве потерпевших по делу признаны 74 человека. Это родственники 46 погибших горняков и 28 выживших шахтёров.

"Подозреваемые ознакамливаются с материалами уголовного дела. В деле собраны более 120 томов материалов, видео следственных действий, аудиозаписи переговоров диспетчеров шахты, записи проведённых негласных следственных действий. Согласно требованиям уголовно-процессуального закона орган расследования не вправе ограничивать подозреваемых во времени при ознакомлении с материалами дела. По окончанию ознакомления, уголовное дело будет направлено в суд через надзирающего прокурора", - сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование дела завершено 6 мая.

Напомним, 28 октября 2023 года около 2:44 в подземных очистных горных выработках на глубине 700 метров угольной шахты имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 шахтеров (33 - от грубых анатомических разрушений костей скелета, 13 - от отравления угарным газом) и причинение увечья 28 шахтёрам.

Первоначальный взрыв (приведший к смерти 14 горняков) произошёл от воспламенения метановоздушной смеси на участке добычи угля №6 лавы 48к3-запад. Он повлёк последующие многочисленные взрывы, образованные от возгорания угольной пыли по туннелям шахты (приведшие к гибели других 32 горняков). Дальность распространения взрывов составила порядка 6 километров.

По результатам расследования событий установлено, что причинами пожара и взрыва явились:

В лаве 48к3-запад из-за возгорания газа метана, выделившегося из нижележащего пласта К2 из-за механической искры вследствие удара и трения скребка об элементы скребкового конвейера; Из-за взрыва в выработанном пространстве (нерабочая зона) лавы 48к3-запад метана смеси от распространения горения метана. Вследствие взрывов метана смеси, приведения угольной пыли, находившейся в труднодоступных местах за крепью горных выработок во взвешенное состояние с последующими взрывами газо-пылевоздушной смеси.

Кроме этого, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: