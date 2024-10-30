Поезд сбил женщину в Усть-Каменогорске

На станции Оскемен-1 машинист грузового поезда совершил наезд на 40-летнюю жительницу города. Женщина госпитализирована. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. По данному факту проводится досудебное расследование.

Айтуганов отметил, что чаще несчастные случаи происходят тогда, когда рельсы используют как пешеходные дорожки, что категорически запрещено. Каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность.

По данным ДП на транспорте, с начала года транспортными полицейскими проведено 3 780 встреч в пассажирских поездах, 2 166 лекций в учебных заведениях, а также 2 389 встреч с населением на тему "Железная дорога - зона повышенной опасности!".

За проход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 39 051 человек.

"Несмотря на проводимую профилактическую работу полицейских, продолжаются факты нарушений гражданами правил безопасности движения железнодорожного транспорта. С начала года под колёса подвижного состава попали 79 граждан, из них больше половины со смертельным исходом, по шести фактам пострадали дети", - резюмировал спикер.