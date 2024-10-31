Здание суда превратили во временный морг из-за наводнений в Испании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Испанские спасатели ищут тела погибших в результате проливных дождей и наводнений, унесших жизни по меньшей мере 95 человек в провинциях Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. Власти опасаются, что число жертв будет расти, поскольку "пропавших без вести много", предупредил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В городе Валенсия, центре автономного сообщества и одноимённой провинции, здание суда превратили во временный морг. По свидетельству журналистов, сюда постоянно прибывают катафалки с телами. В здании есть подвал автостоянки, который используют для приема прибывающих из разных частей Валенсийского сообщества жертв стихии. В Валенсию направлена бригада судебно-медицинских экспертов для оказания помощи в идентификации жертв. На месте происшествия оказывается психологическая помощь родственникам и друзьям жертв.
Подразделение по чрезвычайным ситуациям Вооруженных сил (UME) направило более 1 000 сотрудников в зоны затопления в ночь на четверг. Власти предупредили, что ситуация все еще остается напряженной, и призвали граждан не терять бдительности.
В четверг сотрудники UM спасли несколько человек, выживших в результате стихийного бедствия. Они были подняты на борт вертолёта и доставлены в больницы и временные центры.
Улицы десятков городов и деревень представляют собой апокалиптическое зрелище: перерезанные дороги и железнодорожные пути, разбитые и перевёрнутые автомобили, оборванные линии электропередачи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Катаррохе на шоссе скопились десятки повреждённых легковых и грузовых автомобилей, некоторые из них потоком перекинуло через бетонный барьер. В ночь со вторника на среду потоки воды превратили здесь узкие улицы в смертельные ловушки, породив реки, которые заливали первые этажи домов и сметали автомобили, людей и все остальное на своем пути.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тысячи человек остались без воды и электричества, регион оказался частично изолированным, так как было прервано железнодорожное скоростное сообщение с Мадридом, которое, по словам чиновников, будет восстановлено в течение нескольких дней.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Правительство Валенсии подвергается критике за то, что не разослало предупреждений о наводнениях на мобильные телефоны до 20 часов во вторник, когда в некоторых районах наводнение уже началось.
Напомним, президент Казахстана направил телеграмму со словами соболезнования королю Испании.