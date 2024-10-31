Здание суда превратили во временный морг из-за наводнений в Испании

Испанские спасатели ищут тела погибших в результате проливных дождей и наводнений, унесших жизни по меньшей мере 95 человек в провинциях Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. Власти опасаются, что число жертв будет расти, поскольку "пропавших без вести много", предупредил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В городе Валенсия, центре автономного сообщества и одноимённой провинции, здание суда превратили во временный морг. По свидетельству журналистов, сюда постоянно прибывают катафалки с телами. В здании есть подвал автостоянки, который используют для приема прибывающих из разных частей Валенсийского сообщества жертв стихии. В Валенсию направлена бригада судебно-медицинских экспертов для оказания помощи в идентификации жертв. На месте происшествия оказывается психологическая помощь родственникам и друзьям жертв.

Подразделение по чрезвычайным ситуациям Вооруженных сил (UME) направило более 1 000 сотрудников в зоны затопления в ночь на четверг. Власти предупредили, что ситуация все еще остается напряженной, и призвали граждан не терять бдительности.