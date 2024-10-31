В Казахстане ответили на обвинения Россельхознадзора

В Россельхознадзоре заявили о том, что зафиксировали неправомерное использование Комитетом государственной инспекции в АПК Казахстана реквизитов более 100 фирм, не осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, при оформлении фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию. "На протяжении нескольких лет теневой порядок применялся Комитетом для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС с целью умышленного уклонения от фитосанитарной проверки по месту доставки", - говорилось с сообщении. В Минсельхозе РК ответили на обвинения, передаёт BaigeNews.kz.

В российском ведомстве убеждены, что "указанная мошенническая схема способствовала перемещению с территории Казахстана по территории Евразийского экономического союза растениеводческих продуктов неустановленного фитосанитарного статуса, а также распространению по территорию Таможенного союза карантинных объектов".

"Подобные незаконные действия казахстанской стороны создают предпосылки для ухода от налогов, а также искажают реальный товарооборот сельхозпродукции между странами. За два года использования недействительных фитосанитарных сертификатов казахстанская сторона ввезла более 120 тысяч тонн растениеводческих продуктов. Не было предъявлено к контролю в местах назначения 260 тысяч тонн плодоовощной продукции", - говорится в заявлении.

В распоряжении Россельхознадзора якобы находятся многочисленные обращения от российских участников внешнеэкономической деятельности об использовании их данных казахстанской стороной для осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Казахстанская сторона считает обвинения необоснованными.