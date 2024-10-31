О судьбе осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай рассказали в Генпрокуратуре

О работе по возвращению осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай рассказал заместитель Генерального прокурора, передает BaigeNews.kz.

На брифинге в Сенате Галымжан Койгелдиев выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос получится решить.

"Что касается дела Акжаркын Турлыбай. Мы совместно с министерством иностранных дел прилагаем все усилия для возвращения гражданки Казахстана из КНР. Работа не останавливалась и до сих пор активно ведется. К нам поступило ее заявление, о том, что она хочет отбывать наказание в Казахстане. Она на связи со своим адвокатом", - рассказал Галымжан Койгелдиев.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу, где она ждала самолет в Малайзию. В багаже были обнаружены наркотики. Ее обвинили в контрабанде и в июне 2015 года Акжаркын приговорили к пожизненному заключению, однако в 2016 году апелляционный суд отменил данный приговор.

Однако позже в Гуанчжоуском суде дело Акжаркын пересмотрели и оставили приговор суда о пожизненном лишении свободы без изменений.