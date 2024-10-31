Мужчина без документов и билетов пытался пройти на борт самолёта в Астане

Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Астаны 30-летнего карагандинца, который без каких-либо документов и билетов пытался пройти на борт самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки установлено, что мужчина выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение сотрудникам досмотровой службы.

Задержанный привлечён к административной ответственности сразу по трём статьям – за мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудников досмотра и нарушение правил безопасности полётов.

Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на пять суток.

Исполняющий обязанности начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов отметил, что с начала текущего года к административной ответственности привлекли 74 028 правонарушителей, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 7 210 человек, за нарушение запрета курения - 2 102, торговлю в неустановленных местах - 2 216, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 5 859, мелкое хулиганство - 612.

В приёмники-распределители помещено 404 лица без определенного места жительства. Направлено в медицинские вытрезвители 1 158, в специальные приемники помещены 257 человек.

За бродяжничество и попрошайничество с объектов железнодорожного и авиатранспорта доставлено 2 258 лиц, из которых помещены в центры адаптации несовершеннолетних – 214 человек.