Золотой щит: зачем Казахстан массово скупает драгметалл

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Казахстан занял третье место в мире по объёму приобретённого золота в январе, уступив центробанкам Турции и Китая.

Национальный банк Казахстана стал третьим по объёмам покупателем золота в январе, приобретя четыре тонны драгоценного металла. Экономист, аналитик, член экспертного совета при Нацбанке Арман Байганов объяснил, зачем страна накапливает золото в течение длительного времени и как это повлияет на экономику страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Основная причина покупки золота связана с тем, что в последние годы экономическая обстановка была и остаётся крайне нестабильной в связи с началом пандемии коронавируса, девальвацией американского доллара и другими внешними факторами. По всему миру наблюдается тенденция роста уровня инфляции, даже в ведущих экономиках мира, и одним из надёжных активов на данный момент является как раз-таки золото. Это и сподвигло Казахстан покупать золото в больших объёмах в этот период", - рассказал Байганов.

В 2020 году Казахстан экспортировал золота на 131 миллион долларов, что сделало его 90-м крупнейшим экспортёром драгметалла в мире. В том же году золото было самым экспортируемым товаром в Казахстане. Основными направлениями экспорта золота из Казахстана являются: Великобритания (96,9 миллиона долларов), Турция (13,5 миллиона долларов), ОАЭ (8,35 миллиона долларов), Кыргызстан (6,07 миллиона долларов) и Китай (2,72 миллиона долларов).

По данным finprom.kz, Казахстан наращивает экспортную выручку от продажи золота. За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортёры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму 66,9 миллиона долларов. Это почти столько же в тоннах, сколько было экспортировано за полный 2021-й. Более того, в деньгах рост составил сразу почти 88 процентов.

Эксперт объяснил, почему Казахстан скупает золото, но при этом активно экспортирует его за рубеж.

"Нужно учитывать, что в Казахстане работает множество предприятий, которые добывают золото. Соответственно, экспорт золота также может иметь большое значение для монетарной политики Казахстана, он снижает стоимость золота. Возможно, Нацбанк придерживается этой позиции исходя из собственных анализов и инвестиционной стратегии. Поэтому в этом нет ничего удивительного, покупать и продавать золото - это вполне нормальная тенденция. Однако, возвращаясь к ситуации в мире, инфляция по-прежнему высокая, а значит стоимость золота все равно будет постепенно расти. Но, на мой взгляд, в качестве сбережений, инструмента повышения стоимости активов и повышения доходов золото отнюдь не лучшая инвестиция", - отметил экономист.

Спикер сообщил о высокой вероятности того, что произойдёт ужесточение монетарной политики, повышение базовой ставки.