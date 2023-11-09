Золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 2 млрд долларов

По итогам октября золотовалютные резервы Казахстана увеличились на два миллиарда долларов и составили 34 миллиарда долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, который стал самым "сильным" с марта. За октябрь стоимость драгметалла выросла на 6,7 процента, с 1 872 до 1 998 долларов за унцию, превысив в конце октября уровень в 2 000 долларов за унцию. Рост на рынке золота был связан с геополитической напряженностью, в частности, обострением конфликта на Ближнем Востоке. Высокая обеспокоенность инвесторов на этом фоне привела к повышению спроса на драгоценный металл", - сообщила зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова.