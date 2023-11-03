Золото на 25 миллионов тенге похитил мужчина в медицинской маске в Актобе

В Актобе мужчина пришел перед закрытием магазина, подобрал ключ и похитил золотые изделия на 25 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В одном из актюбинских магазинов были похищены золотые изделия в особо крупном размере.

Их пропажу продавщица обнаружила на следующее утро. Ущерб причиненный 29-летнему предпринимателю составил около 25 миллионов тенге.

Полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина в медицинской маске тайно проник в магазин, подобрал ключ и похитил золото.

Стражи порядка установили личность похитителя.

Позже полицейским стало известно, что 25-летний актюбиец действовал вместе с тремя сообщниками. Они поддерживали связь друг с другом с помощью наушников. После совершения кражи, четвёрка выехала в Уральск.

2 ноября все подозреваемые, ранее судимые жители области, были задержаны сотрудниками криминальной полиции в Уральске. В рамках уголовного дела, заведённого по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК, проводится досудебное расследование.