Золотая лихорадка в ВКО: противостояние сельчан и компании продолжается

История конфликта жителей села Маралды Курчумского района ВКО с компанией ТОО ГРК "Maraliha" продолжается ни один год. Люди протестуют против возведения золотодобывающей фабрики неподалеку от населенного пункта. Представители компании убеждают, что действуют в рамках закона, имеют на руках все разрешительные документы и вредить уникальной природе края не собираются, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Суть конфликта

Противостояние жителей посёлка Маралды и предпринимателей началось несколько лет назад. Впервые придали ему огласку два года назад, с тех пор обеими сторонами было озвучено множество доводов в свою пользу, но мир достигнут так и не был. Обращение жителей села с просьбой пересмотреть протекание общественных слушаний от 28 апреля стало очередным поводом вернуться к этой теме.

Напомним, жители села Маралды и еще ряда населенных пунктов в Курчумском районе ВКО выступают против строительства золотодобывающей фабрики производительностью 250 тысяч тонн в год. Люди сетуют на то, что деятельность предприятия навсегда погубит уникальную природы здешних мест и лишит и, коренных жителей, дохода и способа заработка.

"Испокон веков люди здесь занимались животноводством и пчеловодством. Думаю, не надо говорить, как деятельность фабрики повлияет на наши пастбища и угодья. Даже на период геологоразведки здесь вырывают огромные котлованы, лишая наш скот возможности пастись. Чем мы будем кормить наш скот? Чем будем дышать сами?", – спрашивает житель села Меиржан Итжанов.

По словам мужчины, уже сейчас повысился уровень заболеваемости раком у жителей села, река Маралиха загрязнена, в ней пропадает рыба, а воздух наполнен пылью от деятельности геологоразведки.

(Фото автора)

Со своими требованиями жители обращались во многие инстанции, писали в разные времена напрямую генеральному прокурору РК, в министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, генеральную прокуратуру РК, министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, в частности - в комитет экологического регулирования и контроля при министерстве, а также напрямую акиму ВКО Даниалу Ахметову, президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

"За последние 5 лет золотодобывающие компании развернули экспансию в Курчумского районе, по добыче золота варварским способами, при этом наносят урон экосистеме Восточно-Казахстанской области. В частности, на сегодняшний день золото добывающие компании, такие как ТОО "Maraliha" TOO "Maraliha Gold" ТОО "BCAM Prodachn", пытаются нарушить быт и спокойствие села Маралды путём установления фабрики по добыче золота, практически в селе Маралды", - пишут люди в письме на имя президента (орфография и пунктуация сохранены – прим. автора).

Также они указывают, что за последние полгода было проведено несколько общественных слушаний, на которых маралдинцы выступали против строительства. По мнению подписавших письмо, работа золотодобывающей фабрики и карьеров приведет к негативным последствиям и нанесёт урон фауне и флоре Маралдинского сельского округа и Курчумского района.

"Принцип карьерного добычи золота заключатся в применении химических реагентов, таких как ционид натрия, которые необходим для расщепления руды. (Цианид натрия, как и все цианиды, чрезвычайно ядовит. Механизм действия при отравлении аналогичен цианиду калия, сила воздействия также сравнима. При попадании в организм он ингибирует ферменты тканевого дыхания, и ткани теряют способность усваивать кислород из крови)", – приводят разъяснение жители в обращении.

(Фото автора)

По словам маралдинцев, ситуация становится напряженной – якобы люди даже устраивали живую баррикаду, когда золотодобытчики пытались провести несколько грузовых КамАЗов, бульдозеров, экскаваторов через единственный мост в населенный пункт. На этом мосту, по их словам, всегда стоял знак, ограничивающих грузоподъем до 20 тонн, который поменяли на 70 тонн.

Ситуация сегодня

Мы связались с одним из общественников, который поддерживает местных жителей, протестующих простив строительства фабрики, и узнали, что сегодня происходит в Курчумском районе ВКО. Талгат Исин – уроженец села Маралды.

"Проблема зрела два года. Жители выступают против деятельности компании. Они хотят сохранить природу этого края. Но карьер уже открыт. Если честно, по ощущениям, там идет добыча золота. Хотя официально говорят, что ведётся только геологоразведка. Там взрывают. Ездит тяжелая техника. Все перекопали. Но самое страшное в том, что фабрику планируют построить на горе, над поселком. Значит, отходы будут стекать в ручьи и реки, дальше – вниз по течению, где находятся еще 11 сел. А главное, по нашим данным, у данного предприятия нет опыта подобной работы, где гарантия, что они не навредят?", - говорит Талгат Исин.

По словам мужчины, это приведет к тому, что сделает жизнь 500 человек, проживающих в поселке Маралды, невыносимой, более того – опасной.

"Там проживают самодостаточные люди, разводящие скот и пчел. Они живут этим. Почему кто-то вмешивается в жизнь? Вы не поверите, но они пьют воду из реки Маралиха, потому что она до сих пор кристально чистая. Пусть там хоть алмазы найдут, но природу и эту реку надо сохранить", – говорит Талгат Исин.

(Фото предоставлено Талгатом Исиным)

Ответил мужчина и на вопрос о том, что якобы местные жители сами незаконно занимаются добычей золота, поэтому и выступают против деятельности фабрики.

"Чернокопатели? У нас в селе таких нет. Это компания - чернокопатели, потому что ради золота, ради прибыли готовы убить все живое. Хочу сказать, что мы не остановимся. Мы обращались везде, писали в ПРООН, президенту, "Аманат", во все инстанции, будем бороться и дальше. Я вам скажу, что ситуация накалена до предела, люди готовы выйти с акцией протеста. Зачем до этого доводить?", - задается вопросом Талгат Исин.

В качестве примера он приводит ситуацию, которая произошла в 2000 году в румынском городе Бая-Маре. Она была названа худшей экологической катастрофой в Европе после Аварии в Чернобыле. Тогда произошла утечка цианида в реку Сомеш, а затем в Дунай. В результате погибло очень много рыбы в реках Венгрии и Югославии.

По словам Талгата Исина, никаких корыстных интересов у активистов, выступающих против строительства фабрики, нет. Они просто хотят сохранить первозданной природу в этом уникальном месте.

"Если получится остановить строительство фабрики, будем выступать за то, чтобы Маралдинский сельский округ приравняли к особой природоохранной зоне или включили в Катон-Карагайский национальный парк", - говорит он.

"Не доводите ситуацию до абсурда!"

В нашем интервью мы поговорим с представителем ТОО ГРК "Maraliha" - золотодобывающей компании. На предприятии убеждены, что обеспечат экономический рост и экологическую безопасность, потому что используют передовые и замкнутые технологии.

(Фото предоставлено Анваром Рахимовым)

Не доводить ситуацию до абсурда призывает директор "Maraliha" Анвар Рахимов как жителей поселка Маралды, так и всех причастных к проблеме. По его словам, после посещения президентом Кореи и приглашения корейских бизнесменов участвовать в казахстанских проектах, в проект по строительству золотодобывающей фабрики зашли корейские инвесторы. Одним из их главных условий изначально стало – соблюдение всех законов и норм.

"На одной из встреч с населением, определенная группа людей нам заявила, что мы должны предоставить им участки для добычи золота, как они всегда это делали. Естественно, они получили отказ, в ответ заявили: "Тогда вы тоже здесь работать не будете"". С тех пор начались постоянные волнения, срывы, даже до драк доходило, когда били наших геологов. Мы до сих пор пытаемся урегулировать все конфликты", – говорит Анвар Рахимов.

По его словам, определенная часть жителей поселка всегда промышляли черным старательством просто потому, что другой работы здесь практически нет. За последние 10 лет население сократилось вдвое – с тысячи человек до 500, из них трудоспособного возраста около 120 человек.

"Вы знаете, с самими сельчанами проблем нет. Мы им помогаем – кто-то за материальной помощью приходил, опять же аким района неоднократно обращался с просьбой дорогу от снега расчистить, помогали уголь закупать и так далее. Кстати, у нас на предприятия работает 50 человек с Курчумского района. Большая часть жителей тоже хотела бы работать, но колеблется и не хотят идти против местных так называемых "авторитетов", которые выступают откровенно против и запугивают других. Мы видели, какие гонения устраивают местные активисты в отношении тех, кто выступают за фабрику. В условиях маленького села это невыносимый прессинг для них. Мы были свидетелем того, как людей оскорбляли и унижали только за то, что они выступают за строительство фабрики, а к некоторым применяли физическое насилие, но они боятся обращаться в органы, боятся последующего преследования. Так и поясняют: "Нам потом здесь с ними жить". Мы хотим донести до людей, что с открытием здесь фабрики расцветет и поселок. Более того, никакого ущерба природе не будет", – отвечает на вопросы Анвар Рахимов.

- Люди убеждены, что отходы будут стекать вниз по ручьям в реку и засорять почву, воду

- Абсурд в том, что стекать будет нечему. Это замкнутое производство. От хвостохранилища изначально отказались в ущерб экономике, но в пользу экологии. Это миллиарды тенге. Людей пугают, что продукты переработки пойдут в реку. Убьют все живое в ней. Но у нас нет продуктов переработки. Любой, кто посмотрит проект, поймет это. У нас замкнутое производство.

- Почему тогда все так боятся утечки цианида, который будет использоваться в технологии?

- Во-первых, еще раз заострю на этом внимание - никакой утечки цианида быть просто не может. Во-вторых, использоваться будет не чистый цианид, а разбавленный – раствор. Для примера, рабочие на подобных производствах ходят по этой куче и все с ними в порядке. Через три года на этой куче трава растет, а через пять – деревья, то есть все распадается на удобрения. Да, в хвостохранилище все содержится сотни лет, бывали утечки. У нас просто не будет ничего, что может утечь и каким-либо образом навредить.

(Фото автора)

- Жители переживают, что уже сейчас идет не только геологоразведка, но и добыча золота. Они жалуются на болезни, взрывы, пыль…

- Мы все это проходили много раз. Каждый раз, как только возникают какие-то вопросы, мы всех собираем и все объясняем, вызываем специалистов. А взрывы проводятся далеко – это просто как хлопок, как будто машина легковая проехала мимо. Сам карьер находится в порядка двух километров от поселка. Для сравнения, работы в Бакырчике ведутся в пятистах метрах от домов, проблем нет. На сегодня прошло белее двадцати встреч населения с участием специалистов заинтересованных государственных органов, это более 100 специалистов, и представителями группы компаний. Нарушений не выявлено.

- Вы сказали про возможности развития села, если фабрика начнёт работу.

- Да. Во-первых, мы предлагаем работу для жителей. Кто умеет – приходите, кто не умеет – научим. Выпускникам школ предлагаем обучение в вузах, колледжах с дальнейшим трудоустройством. Зачем везти сюда работников, когда можно обучить местных жителей. Также мы говорим, что нам нужна пекарня, прачечная. Мы готовы дать денег на строительство, обеспечить заказами. Но до сих пор так никто и не откликнулся.

- Почему, по вашему мнению, возникает такая ситуация?

- Может, до конца не понимают всех перспектив для себя, а часть просто под давлением определенной группы людей находится, может, не хотят ничего менять, а продолжать жить в своем замкнутом мире. Единственное, что могут сказать оппоненты: "Нам не нужна фабрика", "біз қарсымыз", но они же не единственные казахстанцы. Есть еще люди, которым с наших налогов будут идти зарплаты, пособия, пенсии, наконец, социальная поддержка, а это – десятки, сотни тысяч человек!

- Какие планы по деятельности фабрики?

- Первый этап – 7 лет, а там посмотрим на итоги дальнейшей разведки, то есть фабрика будет работать, приносить стране прибыль, а также десятки миллиардов тенге налогов, которые, кстати, пойдут в местный районный бюджет в том числе, потому что компания зарегистрирована в селе Маралды. Но в настоящее время вместо выполнения своих обязанностей половина наших сотрудников вынуждена тратить время и силы на урегулирование конфликтов с населением.

- В чем, на ваш взгляд, может заключаться решение конфликта с жителями?

- Прежде всего, необходимо завершить строительство фабрики и начать работать – продемонстрировать людям, что все безопасно и ничего не угрожает им или окружающей среде. Когда люди увидят плюсы от нашей деятельности, ситуация должна улучшиться.

Тем более что сейчас в дело включился областной акимат, выступил инициатором проведения масштабной общественной экологической экспертизы, состав комиссии внушительный - руководители и научные сотрудники КПЭА, научные руководители Общественного фонда "Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского в Республике Казахстан", НАО "Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева", эксперт эколог ТОО "Зеленый мост", а также экологи ТОО "Азиатская эколого-аудиторская компания". Данный состав экологической комиссии проводит экспертизу и даст свою оценку нашей деятельности. Это должно помочь. Повторюсь, мы не нарушаем закон и соблюдаем все требования.

- И все же хотелось бы узнать, сколько предприятий с подобной технологией работает в Казахстане?

- В Казахстане предприятия с технологией кучного выщелачивания работают уже более 40 лет, а в мире – более 70 лет. Только в Восточном Казахстане такая технология применяется в Аягозе, Бакырчике, еще шесть компаний работают в Семее в области Абай. Эти предприятия занимаются добычей и переработкой золота. В общей сложности в Казахстане работает более 100 компаний с подобной технологией.

Это говорит о том, что замкнутая технология является проверенной и успешно используется на протяжении длительного времени. Важно осознавать, что современные технологии, применяемые на таких предприятиях, строго контролируются и регулируются, что обеспечивает безопасность окружающей среды и людей, проживающих поблизости.

Конфликт подходит к концу?

Обращения акима ВКО Даниала Ахметова к населению Курчумского района, а именно – жителям поселка Маралды подводит именно к такому выводу.

"Часть жителей сельского населения возражает против строительства золотодобывающей фабрики по переработке золотосодержащей руды. Люди обеспокоены, что предприятие нанесет ущерб землям, пастбищам, отрицательно скажется на экологии района. С уверенностью скажу, что любое решение, касающееся фабрики и ее работы, принимается строго в соответствии с действующим законодательством нашей страны", - заверил Даниал Ахметов.

Глава региона сообщил, что много раз обращался в различные инстанции, чтобы сделать верные выводы в сложившейся ситуации.

"В настоящее время мой заместитель и команда ответственных специалистов разбираются в этой ситуации. Хочу всех заверить, что будут получены ответы на все спорные и тревожные вопросы жителей. Все дальнейшие действия будут осуществляться исключительно в рамках законодательства. Эта проблема находится под моим непосредственным контролем", - сказал акима ВКО Даниал Ахметов.

Также стало известно, что в данный момент проводится независимая экологическая экспертиза, выясняется насколько безопасны технологии, которые планирует использовать золотодобывающая фабрика.