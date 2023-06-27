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Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде
В Кызылординской области полицейские выявили преступную группу женщин, которые знакомились с мужчинами по фейковому аккаунту, а затем вымогали у них деньги за молчание, передает BaigeNews.kz.
"В полицию заявлением обратился мужчина. С апреля неизвестные женщины требуют у него 500 тысяч тенге за переписки и фото личного характера. По данному факту сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области проведены комплексные оперативно-розыскные работы, в результате которых задержаны три жительницы области. Создав в Facebook фейковый аккаунт, девушки вымогали деньги за свое “молчание” под угрозой распространения порочащих сведений в социальных сетях", - сообщили в Polisia.kz.
Всего известно о восьми жертвах вымогательниц. Изъяты несколько телефонов, наличные деньги и банковские карты. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.
Две подозреваемые девушки водворены в ИВС, в отношении третьей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отметили в полиции. Также выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам.
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