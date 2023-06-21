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Сегодня, 19:44
277
277Фото: astana.sud.kz
Злоумышленники взломали сайт суда Астаны и распространили ложную информацию
Сайт суда Астаны оказался взломан. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи со взломом сайта суда Астаны минут 10 назад на сайте была опубликована информация по делу Сатыбалды Г.
Данная информация является недостоверной. За достоверной информацией просим обращаться в пресс-службу суда Астаны", - сказано в релизе.
Ранее на сайте была опубликована заметка о том, что апелляционная инстанция оставила судебный акт в отношении Гульмиры Сатыбалды, Батыршаева М. и Утебекова Р. без изменений.
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