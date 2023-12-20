Зимняя юношеская Олимпиада: Сколько путёвок в копилке у Казахстана

С 19 января по 1 февраля в в Южной Корее пройдут IV Зимние юношеские Олимпийские игры. Казахстанцы завоевали 30 лицензий для участия в соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

У представителей нашей сборной есть путёвки в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, кёрлинге, хоккее с шайбой, лыжных гонках, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, горных лыжах, фристайле.

"Количество лицензий может быть увеличено, поскольку соревнования, определяющие распределение лицензий на юношескую Олимпиаду, не закончились", - отметили в министерстве.

Церемония открытия IV Зимних юношеских Олимпийских игр запланирована на 19 января. Она пройдёт в спортивном комплексе Gangneuung Oval в Каннын.