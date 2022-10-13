Фото: Pavlodarnews.kz

Зимний туризм намерены продвигать в Баянауле предприниматели Павлодарской области. Путешественникам обещают пантовые ванны и спортивную площадку с кварцевым песком, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На берегу озера Сабындыколь появится круглогодичный оздоровительный комплекс. Как рассказал директор ТОО "Тұлпар-2021" Арслан Омаров, часть площадки уже огородили, приступили к озеленению. В следующем году начнут строить гостиницу на 50 номеров и оздоровительный комплекс из 15 домиков. Полностью проект завершат в 2024 году. Зона отдыха рассчитана примерно на 250 человек.

"Спроектировали волейбольную площадку с кварцевым песком, футбольное поле, детскую площадку, летнее кафе, теннисный корт, бильярдную, мануальную зону, пантовые ванны. Есть свой пляжный участок. Мы рассчитываем на круглогодичную работу", – уточнил Арслан Омаров.

Предприниматель добавил, что за год он ожидает примерно 4-5 тысяч посетителей.

По данным акимата, в этом году в Баянаульском нацпарке отдохнули около 96 тысяч человек, но большая часть – летом. Поэтому важно, чтобы люди отдыхали и летом, и зимой.

Что касается отопления и канализации, бизнесмен пошел по экологическому пути, решив использовать газовое отопление и технологию обезвреживания отходов по примеру Иле-Алатауского национального парка.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инвестиционного развития, в регионе инвестиции в туристическую сферу с 2020 по 2022 год составили 3,1 миллиарда тенге, из которых 1,9 миллиарда – частные вложения. Услуги в сфере туризма оказывают 119 индивидуальных предпринимателей.