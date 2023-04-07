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pixabay.com Сегодня, 14:12
107
Сегодня, 14:12
107
Фото: pixabay.com

Зима не отступает: заморозки вернутся в Казахстан

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, с 8 по 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Специалисты обещают дожди, на севере, западе и востоке республики — осадки (дождь, снег).

"9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег), 10 апреля на юге временами сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой; на севере, востоке и в центре — гололёд. На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 14:12
107
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