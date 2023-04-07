Зима не отступает: заморозки вернутся в Казахстан

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, с 8 по 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Специалисты обещают дожди, на севере, западе и востоке республики — осадки (дождь, снег).