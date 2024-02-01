Жёстче наказывать недобросовестных застройщиков предложил сенатор

45 уголовных дел и более 4 700 пострадавших дольщиков зарегистрировано за последние три года. Такую статистику по неисполнению договоров, заключённых со строительными организациями, в своём депутатском запросе привёл сенатор Геннадий Шиповских, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, большая часть пострадавших от недобросовестных застройщиков приходится на города: Астана – 1 282 человека, Караганда – 961 человек, Актобе – 657, Атырау – 631 и Алматы – 360 человек.

Геннадий Шиповских подчеркнул, что с 2019 по 2022 годы на завершение строительства проблемных объектов только в столице было выделено 60 миллиардов тенге из Нацфонда и 154,6 миллиарда тенге из республиканского и местного бюджетов. Таким образом, при участии государства завершено строительство 120 проблемных жилых домов в столице. Однако сегодня в стране около семи тысяч обманутых вкладчиков, из них более четырёх тысяч - из Астаны.

"За последние два года правоохранительные органы привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение денег более 300 компаний и оштрафовали их на 250 миллионов тенге. То есть в среднем одна компания была оштрафована на сумму чуть более 800 тысяч тенге. Это цена лишь двух квадратных метров одной квартиры. И это при нанесённом ущербе в сумму более 30 миллиардов тенге? Штраф - 250 миллионов, а ущерб – 30 миллиардов: разве это не парадокс?", - возмущённо задался вопросом сенатор.

В связи с этим, депутат направил главе кабмина ряд своих предложений.