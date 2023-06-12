Жуткое ДТП на трассе в Кызылординской области: погибли два человека

Фото: polisia.kz

Страшное ДТП произошло утром 12 июня примерно на автодороге Алматы-Екатеринбург по направлению в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 57-летний водитель автомашины Audi по предварительным данным, не убедившись в безопасности ДД, при совершении маневрирования допустил столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ 2114, который по инерции совершил касательное столкновение с криволинейным брусом.

"В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗ и 56-летняя пассажирка Audi (супруга водителя) скончались на месте происшествия. 57-летний водитель Audi и его 9-летний внук, а также 23-летний пассажир ВАЗ доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.